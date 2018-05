Familiar de Luis Miguel lo acusó de "no haber hecho nada" para encontrar a su madre

Una familiar de Luis Miguel lamentó que éste no estuviera de acuerdo en buscar a su madre, Marcela Basteri, desaparecida desde 1986, y lo acusó de "no haber hecho nada" por encontrarla.

Cuando se perdió su rastro, se cree que viajó desde Pisa, Italia, para visitar al padre del cantante, Luis Rey, pero no hubo ni ha habido novedades sobre su paradero.

Adua Basteri, la tía abuela del artista, contó en el programa mexicano Ventaneando que en ese momento quiso contar lo sucedido en un programa italiano, pero que sus sobrinos nietos no la dejaron.

"Yo le había dicho a Ale (Basteri, hermano Luis Miguel): 'Te doy un mes. Si en un mes no sé dónde se metió tu mamá, voy a la televisión. Y no voy por estar en contra de tu hermano, porque yo a tu hermano no lo molesto, más bien le hago publicidad, no lo arruino. Yo hago esto por mí'", recordó, en declaraciones que recoge Infobae.

Tras la negativa que dice haber recibido de los hermanos, apunta estar segura de que "se molestaron porque yo hice esta búsqueda", ya que cuando inició ésta se cortó la relación con ellos.

"Si fueran otras personas, con un poco de cerebro y un poco de corazón, me hubieran llamado y dicho que estaban de acuerdo conmigo", cuestionó, rememorando que "cuando lo conocí a Luis Miguel era un buen chico, tenía un cerebro y un corazón, era sensible", persona que "ahora no es".

"Para mí me ha perdido, porque no estuvo de acuerdo en buscar a su madre conmigo. No hizo nada para buscar a su madre", sentenció la mujer.

Actualmente, descartó la posibilidad de que la madre del artista esté muerta pese a que lleva más de 30 años desaparecida y cree que "la mafia" podría estar detrás del caso.