Este sábado se estrenó la colaboración que grabaron la chilena Mon Laferte y la ex No Doubt Gwen Stefani. Se trata de "Feliz Navidad", un tema que la estadounidense incluyó en la edición de lujo de su disco navideño "You Make It Feel Like Christmas. En las próximas semanas será lanzado un videoclip con ambas cantantes.

