Figura del rock estadounidense falleció en pleno show y su banda siguió tocando

El músico y guitarrista estadounidense de rock Bruce Hampton falleció mientras celebraba en el escenario su 70 cumpleaños con un concierto homenaje entre amigos en el Fox Theatre de la ciudad de Atlanta (Georgia), informaron este martes medios locales.

Hampton se desplomó en el escenario con el micrófono en la mano mientras la banda tocaba la canción "Turn on Your Lovelight", recogió el canal 10 News.

El fundador a finales de los años 60 de la banda Hampton Grease Band permaneció varios minutos tendido en el escenario mientras los músicos que le acompañaban seguían tocando, quizá por la falsa impresión de que se trataba tan solo de un golpe de efecto.

Finalmente fue atendido y trasladado fuera del escenario, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida.

Todavía no se ha informado oficialmente de las causas de su muerte.

Numerosas bandas

Llamado el "Abuelo de la Escena Jam", Hampton creó a lo largo de su larga y prolífica carrera musical numerosas bandas, entre otras The Late Bronze Age, The Aquarium Rescue Unit, The Fiji Mariners, The Codetalkers, The Quark Alliance, Pharaoh Gummitt o Madrid Express.

Con Hampton Grease Band grabó en 1971 el álbum "Music to Eat", un disco que tuvo escasas ventas. Tras su paso por varias bandas, en 1994 formó el dúo de rock-jazz progresivo Fiji Mariners, con el que grabó dos álbumes.

Otros trabajos publicados por Hampton son "One Ruined Life of a Bronze Tourist" (1978), bajo el nombre de Coronel Bruce Hampton; "Bootleg Live!" (2000), "Now" (2006) y, en el año 2014, "Pharoah's Kitchen".