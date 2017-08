Gene Simmons barrió con Justin Bieber: "Consíguete una vida"

Luego que el cantante Justin Bieber anunciara la cancelación del resto de su gira "Purpose" por verse "superado", el legendario co-fundador de la banda Kiss, Gene Simmons, barrió con el cantante por quejarse y lo instó a buscarse "una vida".

"Consíguete una vida. No tienes que preocuparte por nada. Eres rico. En caso de que no te hayas dado cuenta, eres blanco. Tienes privilegios blancos... No tienes nada de lo que quejarte", le disparó el bajista al intérprete de "Sorry" en un video publicado por el sitio TMZ este jueves.

Además, el camarógrafo le dijo a Simmons que Bieber había sido visto usando su mercancía de gira a la que el rockero respondió: "Se llama el blues de Beverly Hills" e instantáneamente creó una melodía cantando, "Mi limusina está tardada y no puedo esperar. Mi mansión es ... ¡oh, vamos!, consignó Fox News.

Pese a esto, el músico de 67 años destacó que Bieber -baneado de China debido a su "mal comportamiento" la semana pasada- "es joven" y "tiene muchos fans".

"Purpose World Tour" ya había hecho una primera pasada por Estados Unidos, además de Canadá, Europa, Emiratos Árabes, India, Sudáfrica y Latinoamérica, incluyendo a Chile.

Por su parte, Simmons regresará a Chile el próximo 26 de octubre para presentar su faceta como solista en el Teatro Cariola.