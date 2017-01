Pareja desmintió intentos de suicidio de George Michael

Hace unos días, el estilista Fadi Fawaz se reconocía públicamente como pareja del fallecido George Michael a través de Twitter, asegurando a través del mismo medio que fue él quien encontró al cantante fallecido en su cama.

Ahora, a una semana del sorpresivo deceso, se ha generado toda una polémica en torno a Fawaz, después de que en la misma plataforma digital aparecieran mensajes sobre que supuestamente el músico intentó suicidarse en reiteradas oportunidades y cómo finalmente consiguió lo que tanto anhelaba.

"No sé quien será ese asqueroso amigo de George pero yo tenía una relación con george michael hasta que lo encontré muerto en la cama", se leía en un primer mensaje publicado en la víspera del Año Nuevo.

Luego las afirmaciones indicaban que "lo único que George quería era MORIR" y que "intentó suicidarse muchas veces" hasta que "finalmente se las arregló para...".

Su escape de sinceridad concluyó con un texto en el que aseguraba que "nos amábamos mucho y estábamos juntos casi 24 horas al día".

Al poco tiempo de ser publicados, los tuits fueron borrados y la cuenta de Fadi Fawaz desactivada, pero la información ha sido replicada en múltiples medios internacionales.

Ante la atención que concitaron estos mensajes, el mismo Fadi Fawaz salió al paso de la polémica y conversó con el medio británico Mirror Online para aclarar lo que había ocurrido.

En su declaración detalló que "estoy en shock con lo que está pasando en Twitter. Mi cuenta en Twitter fue hackeada y cerrada".

"Siendo honesto me provoca un poco de miedo. No publiqué esos tuits. Me desperté a las 11:30 con la noticia. No me voy a preocupar de estas cosas", añadió.