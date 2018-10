J Balvin, ABBA, Ricardo Arjona y más: el ecléctico playlist de Andrónico Luksic

Durante la tarde de este viernes, el empresario Andróniko Luksic presentó su playlist a sus seguidores en Twitter, donde mostró su amplia gama de gustos musicales, desde el pop romántico y reggaeton hasta el rock clásico.

La lista en la plataforma Spotify, titulada "Mis favoritas", contiene 404 canciones, con una selección que parte con "Bring me Home" de Sade y finaliza con "Just Another Day" de Jon Secada, uno de los clásicos de los '90.

Dentro de las más de 400 canciones hay varias que destacan, como "Father and son" de Cat Stevens (o Yusum), el cover "With a Little Help from My Friends" de Joe Cocker, "Africa" de Toto, "Dancing Queen" de ABBA y "Rolling in the Deep" de Adele.

También llama la atención algunos tracks más del estilo urbano, como "Ginza" de J Balvin, "Cuatro Babys" de Maluma y "Travesuras" de Nicky Jam.