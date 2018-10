Jon Bon Jovi critica a Kim Kardashian y le "recuerda" su video íntimo

Jon Bon Jovi, el líder de la banda estadounidense Bon Jovi, demostró que no es fanático de los reality shows ni sus estrellas, como Kim Kardashian, en una reciente entrevista con la TV.

"Creo que es horrible que vivamos en ese mundo y puedo decirte que nunca le he dado 60 segundos de mi vida, nunca, a una de esas 'Housewives of Blah Blah' y 'Kardashians'", dijo el rockero en "The Sunday Project" de Australia.

"No sé sus nombres, nunca he visto 60 segundos del programa, no es para mí", agregó el cantante de 56 años.

Sin embargo, el oriundo de Nueva Jersey no se quedó ahí y disparó contra Kim Kardashian y de su poco convencional ascenso a la fama.

"¿Qué va a estar en tu autobiografía? 'Hice una película porno, y adivinen qué, me hice famosa", dijo el músico en referencia al video íntimo conocido en 2003 en el que aparece Kardashian junto a su novio de entonces, el rapero Ray J.

Además, sugirió que quienes buscan fama deben encontrar otra ruta. "Ve y escribe un libro, pinta un cuadro, actúa, estudia, canta, escribe una obra", explicó Bon Jovi.