Falleció Ida Ríos, madre de Jorge González

Gracias a todos los que nos enviaron mensajes y fueron a ver a mi mamá. Disculpen si no contesto llamados y mensajes , pero estamos súper cansados, tanto que no nos da el espacio para reflexionar la pérdida. Mucho trámite raro que no da espacio a pensar. Agradezco todos las palabras, gracias. Mamá ya es libre. ❤️

