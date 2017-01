Padre de Jorge González y conflicto en la Cumbre del Rock: Todo esto está manipulado por el manager

Tras el show final de Jorge González en la décima Cumbre del Rock se conoció el conflicto que había entre los familiares y los músicos que lo han acompañado. Ahora, el padre del músico ahondó en el conflicto a través de una columna, en la que entregó más detalles de la profunda disyuntiva que se provocó después de que el es Los Prisioneros sufriera el accidente cerebro vascular.

En el texto publicado por The Clinic, Jorge González, "Koke Rey", expone que "hace poco supe que se iba hacer un homenaje a Jorge en la Cumbre de Rock. Las decisiones las toma él, estemos o no de acuerdo nosotros como familia. En la parte artística, nosotros no nos metemos en nada. Él sabe lo que hace, es una persona muy inteligente. Él decide y hay que acatar. El show de la Cumbre de Rock estuvo bien sincronizado, no hubo baches. Lógicamente que la voz de Jorge no es la de antes, está muy débil, le cuesta a veces concentrarse, pero como show estuvo bien. A la altura".

Y luego el padre del músico se volcó a especificar que "no sé quién diablos levantó tanta polvareda. En el fondo no pasó nada, no fue tan grave el asunto. Fue un intercambio de palabras no más. Lo que a mí me sorprendió es cuando vi que apareció Antonino y el otro niño en el escenario. Ellos no aparecieron durante mucho tiempo, no llamaban, no escribían, no iban a ver a Jorge, entonces me pareció raro que al final la despedida la hacían ellos y no sus hermanos, que son los que realmente están con él".

Además, recalca que "todo esto está manipulado por el manager evidentemente. Alfonso (Carbone) tiene sus mañas. Él hizo un bando aparte de nosotros con Antonino y con el otro niño, que es hijo de la Loreto, la expareja de Jorge, pero ya pasó, no tiene gran importancia. Lo importante es Jorge, nada más".

A ello se suma que "Jorge tiene dos hijos suyos, el Antonino, que estudia en Viña del Mar y el 'Gollito' que está en Valencia. Además del Nico y el Ignacio, ambos hijos de la Loreto, que para él son como suyos. Jorge los ama. Él es muy buen padre. Yo no estoy peleado con Antonino, él está peleado conmigo. Eso es diferente, la otra vez me retó, a la abuela también. Cambió mucho el Antonino. Yo a Alfonso Carbone le tenía mucho cariño, es muy simpático, muy agradable, pero me desilusionó bastante. Desgraciadamente él es manipulador, puso al Antonino en contra de la familia y eso es una mariconada. No tengo idea si va a seguir de manager de Jorge o no".

Según indicó "Koke Rey", "aquí no se trata de figurar, a mí no me interesa estar en primer plano, ni a mis hijos tampoco. Aquí el importante es Jorge, nos preocupa mucho su salud, que esté tranquilo, que se vaya mejorando paulatinamente, lo demás son pelos de la cola. Pero claro que me dio lata todo esto, para nadie es justo, menos para Jorge. Estuvo de sobra, debió evitarse. El cierre debió ser Jorge con sus músicos en el escenario, ellos son los importantes".

Reacciones poco normales

En el resto del texto, Jorge González padre especifica el rol que ahora está cumpliendo con el músico, que tiene que ver principalmente con los cuidados básicos que necesita, sobre todo por su falta de movilidad, como la higiene personal, el cuidado diario, la alimentación y el traslado hasta sus terapias.

Así mismo cuenta que junto a los hermanos del cantante "todos estamos luchando por lo mismo" y explicó que "Marco es el encargado de la finanzas, la Zaida de los medicamentos y yo de su cuidado personal. La mamá también está muy presente, pero no ha podido hacerse cargo porque ha estado enferma también".

El relato también da cuenta de que la relación familiar fue tensa en un primer momento, "en el primer tiempo de la enfermedad de Jorge, que estaba muy violento y claro, sus reacciones no eran normales, le dieron seis meses de vida, pero eso ya se eliminó. Ahora no queda más que seguir con la rutina médica, las terapias y tratar de tener una buena calidad de vida".

Al finalizar, "Koke Rey" manifestó que ahora quiere que "se calme toda la mala onda que ha habido con la prensa en estos días. Me llamó mucho la atención en Twitter las tonteras que escribieron, lo trataron de 'drogadicto', ¡hueones! Los resentidos son lo que no han entendido que Jorge ha dicho cosas que nadie se atrevió a decir. Él dio tribuna con su voz, de eso tenemos que estar todos los chilenos agradecidos"