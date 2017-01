"Todo listo": Jorge González realiza prueba de sonido de su último show

Jorge González realizó este viernes la prueba de sonido del que será su despedida de los escenarios debido a sus problemas de salud derivados del accidente cerebro vascular que sufrió en febrero de 2015.

La décima edición de la Cumbre del Rock Chileno, que se realizará este sábado en el Estadio Nacional, será el escenario en que el ex vocalista de Los Prisioneros interpretará por última vez sus éxitos.

González, de 52 años, sufrió un ACV en febrero de 2015 mientras presentaba las canciones de su último trabajo, "Trenes", que se mezclarán mañana con sus éxitos de toda la vida cuando aparezca bajo los focos a las 21:00 horas, momento en que está prevista la última actuación del histórico músico.

Este viernes, la cuenta de Twitter de Jorge González publicó imágenes de lo que fue su última prueba de sonido en la que afirmaron: "Todo listo para mañana".

Los otros artistas que animarán la Cumbre del Rock

Pero no sólo González pisará el escenario del Estadio Nacional: desde las 11:00 horas, más de 40 artistas divididos en cuatro bloques darán rienda suelta a su música.

El primer bloque contará con las actuaciones de Julius Popper, Yo soy Pérez, Planeta No, Leo Saavedra, Aiken, We Are The Grand, De Kiruza y Sexual Democracia.

En el segundo bloque, previsto para las 14:00 horas, destacan Ases Falsos, Gonzalo Yáñez, Pedropiedra, Weichafe, Sinergia, Los Miserables, Nadie, Gondwana, Aparato Raro, Camila Moreno, Javiera & Los Imposibles y Los Tetas.

A ellos les seguirán Alex Anwandter, Nicole, Lucybell, Saiko, Nano Stern, Joe Vasconcellos, Javiera Mena, López y Mon Laferte.

Y después, la recta final: tras su actuación, Jorge González entregará el premio Icono del rock a Álvaro Henríquez, líder de la banda Los Tres, que dará paso a los artistas que pondrán fin a un evento con más de 12 horas de música en directo.

La gran fiesta del rock chileno despedirá a González, una de sus leyendas, con las actuaciones DÍACERO, Francisca Valenzuela, Manuel García, Chancho en Piedra, Juana Fe, Santa Feria y Guachupé.