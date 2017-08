La verdad tras el accidente de Mike Patton: Se cayó andando en skate

Las alaermas sin duda saltaron entre los fanáticos chilenos cuando repentinamente Mike Patton se transformó en trending topic de Twitter la mañana de este martes. Algunos pensaron que había seguido los lamentables detinos de Chris Cornell y Chester Bennington. Pero la verdad era otra.

El líder de Faith No More no pudo concretar un concierto la noche de este lunes junto a su más reciente banda Dead Cross, después de que sufrió un accidente. El suceso también dio para especular, se habló de un choque vehicular, de una detención por parte de la policía de la ciudad de Los Angeles. Pero tampoco fue así.

Ahora, la misma banda a través de su Facebook oficial entregó la verdad definitiva de las cosas: el icónico músico se cayó mientras se dirigía hasta el lugar del concierto en skate.

"¡Están cosiendo a Patton y está ansioso por seguir adelante! Pensó que podía llegar en skateboard hasta el concierto para se dio un duro golpe en el camino", escribieron en la publicación.

El texto finaliza indicando que "apreciamos todas las amables palabras y buenos deseos para Mike".

En tanto, en su propio Facebook la voz de otros proyectos como Mr. Bungle, Tomahawk y Lovage escribió: "¡estoy bien! Sólo fue un duro golpe".

"Los veo esta noche en El Rey. Nada detendrá esta gira", finalizó Mike Patton.

El concierto de Dead Cross finalmente tendrá lugar este martes en El Rey, el mismo local donde tendría lugar este lunes.