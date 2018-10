Maluma pidió perdón por sus canciones: "No era mi intención ofender"

Juan Luis Londoño, más conocido bajo su nombre artístico Maluma, se rindió ante las constantes críticas a su música, por quienes la consideran machista, y pidió perdón.

El autor de "Cuatro babys" y "Un polvo" se confesó con el diario El País, y reveló además que no quiere vivir mucho: "Lo suficiente para hacer realidad mis sueños".

"Pido perdón a las personas que se hayan podido sentir influenciadas negativamente por el contenido de algunas de mis canciones", afirmó el colombiano.

Según explicó "no era mi intención ofender. Mi única intención es ir a la discoteca a bailar, que la vida es una sola y también hay que disfrutarla".

Pese a las críticas por sus canciones y las portadas de sus discos con mujeres semidesnudas, Maluma dijo sentirse un "ejemplo para los niños", pues con su historia demuestra que "los sueños se hacen realidad. Es un mensaje que yo puedo mostrar".

Es más dijo que seguirá cantando "siempre y cuando la gente quiera escuchar ese tipo de música, lo voy a seguir haciendo".

En ese sentido asegura que su éxito durará "hasta cuando yo quiera (...) Dependerá del público siempre y cuando yo quiera hacer buena música".

Para cerrar la polémica sobre las acusaciones de machismo dijo no arrepentirse de sus canciones: "Que me digan que soy machista cuando soy un joven que ha sido criado por mujeres... Cuando mis padres se separaron, mi mamá y mi hermana me criaron y lo primero que me enseñaron fue el valor del respeto a la mujer. Me sorprenden todos los comentarios negativos en este sentido, pero es parte del trabajo".

"Yo estoy montado en un papel, que podría ser llamado latin lover. Pero tras las bambalinas soy lo contrario. Tengo una relación sentimental que dura más de un año", explicó.