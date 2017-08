Marky Ramone y el punk actual: "Hay muchas cosas buenas allá afuera"

Fue el pasado 11 de julio cuando se informó que Marky Ramone era el último confirmado para el Festival Stgo Rock City, desatando la alegría de los fanáticos de The Ramones.

Con un show presentado por todo el mundo, el ex baterista de la mítica banda de "Blitzkrieg Bop" promete mucha acción y pocas palabras. Así lo explicó en conversación con Cooperativa.

"Van a ser 45 minutos y como bien saben tendrá las canciones de The Ramones que la gente espera que toque. Así que vamos a dirigir todo a través de la música, sin hablar, directo a las canciones", señaló.

Sin duda que la influencia de la banda es clave en su espectáculo, cosa que quiso dejar bien claro. "Hay muchos fanáticos de The Ramones, lo cual es grandioso, creo que a cualquier músico honesto le gustaría tener eso, porque muestra que lo que tú haces les gusta y que se pueden relacionar con eso, con los contenidos líricos, con la energía que tenían The Ramones".

Sobre el tipo de público con el cual se siente más cómodo tocando, si uno más joven o adulto, sostuvo que la combinación es lo que más disfruta. "La combinación de ambos, seguro, he estado tocando alrededor del mundo durante los últimos meses, y he visto niños de 10, 11, 12 años que están con sus padres, con sus hermanos mayores, sus hermanas, y me impresiona que sepan las letras de las canciones porque cantan en conjunto".

El punk actual

La nostalgia se ha transformado en un acto muy común a la hora de asistir a diversos espectáculos musicales, donde se le rinde culto al pasado de forma continúa. El punk no queda ajeno a eso, aunque Ramony sí estima que en la actualidad hay cosas por destacar.

"Sólo tienes que mantener los oídos abiertos, pero muchos de ellos realmente vuelven a la fórmula original: The Clash; The Ramones; The Sex Pistols, pero hay muchas bandas que no considero realmente nuevas, como bandas que han estado en el ambiente por 25 años como Rancid. Hoy me gustan bandas como The Riverboat Gamblers y The Loved Ones, hay muchas cosas buenas allá afuera, solo debes mantener los oídos abiertos", comentó.

Finalmente, fue enfático en señalar cuáles son sus planes para el futuro. "Quiero continuar tocando, pasarla bien, y disfrutar la vida; la vida es un regalo y hay que tomarla de esa forma todos los días", apuntó uno de los últimos miembros vivos de The Ramones.

Marky Ramone se presentará el próximo 30 de septiembre en el Estadio Monumental como parte del Stgo Rock City, cuyas entradas se encuentran a la venta a través de sistema Puntoticket con valores que parten desde los $84.150.