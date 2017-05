Testament regresará a Chile en agosto

La banda estadounidense Testament, uno de los nombres más importantes dentro del thrash metal a nivel mundial, llegará nuevamente a nuestro con su gira "Brotherhood of The Snake Tour Latin America 2017".

La agrupación liderada por Chuck Billy se presenatará el próximo 24 de agosto en el Teatro Caupolicán, recintó que ya habían visitado el año 2015 junto a Cannibal Corpse.

Testament es considerada como referente dentro de su género. Cuenta con 11 discos de estudio, entre los que destacan "The Legacy" (1987), "The New Order" (1988) y "Souls Of Black" (1990). En esta ocasión los californianos presentarán "The Brotherhooh Of The Snake" (2016), su alabado último trabajo.

Este jueves la productora a cargo anunció que la banda Nile -quienes se presentarían el mismo día en la la discoteque Blondie- se suma al cartel, dejando el panorama más claro para aquellos fanáticos que debían elegir entre ambos conciertos.

Las entradas se encuentran a la venta a través del sistema Ticketek y sin recargo en tiendas The Knife y RockMusick. Sus precios varían desde los $25.000 hasta los $45.000 pesos.