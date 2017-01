Hija de Michael Jackson se indignó por personificación de su padre

Esta semana se liberó el primer trailer de la película para la televisión "Urban Myths", sobre un viaje emprendido por Elizabeth Taylor (Stockard Channing), Marlon Brando (Brian Cox) y Michael Jackson (Joseph Fiennes) en un auto, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La serie se inspira en una leyenda urbana que cobró relevancia después de que Vanity Fair publicara la historia de que las tres celebridades intentaron huir de Nueva York, a propósito de la caída de las Torres Gemelas. Como no pudieron tomar un avión terminaron arrendando un vehículo terrestre en el que emprendieron rumbo a California. No hicieron el recorrido completo, sólo llegaron hasta Ohio, donde finalmente pudieron abordar un avión para completar su viaje.

La narración también incluye apariciones de otros personajes reconocidos como Bob Dylan (Eddie Marsan) y Cary Grant (Ben Chaplin).

Es este relato, sustentado en el supuesto testimonio de un asistente de Taylor, que sustenta la producción de Sky Arts en tono de comedia y del que ahora se conoció un adelanto, causando particular revuelo, sobre todo por la caracterización de Fiennes.

Ahora, fue la propia hija de Jackson quien salió a opinar de esta representación de su padre, que verá la luz a partir de 19 de enero, por medio de seis episodios.

Ante la consulta de una cuenta de fanáticos, Paris Jackson condenó la aparición de su padre en la ficción.

"Estoy increíblemente ofendida con esto, al igual que de seguro lo está otra gente, y honestamente me dan ganas de vomitar", sostuvo la joven por medio de su cuenta en Twitter.

Algo que complementó indicando que "me enfurece ver lo obviamente intencional que era para ellos que fuera así de ofensivo, no sólo contra mi padre, sino que también contra mi madrina Liz".

Los tuits de Paris acumulan más de 5.700 retuiteos y más de 10 mil "me gusta" en la plataforma digital.

@TheMJCast i'm so incredibly offended by it, as i'm sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit.

@TheMJCast it angers me to see how obviously intentional it was for them to be this insulting, not just towards my father, but my godmother liz as well