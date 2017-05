Miley Cyrus asegura que hit de Katy Perry se inspiró en ella

La artista estadounidense Miley Cyrus ha mostrado una imagen menos polémica durante las últimas semanas, aunque sus recientes dichos no se condicen con su nueva vida: la ex chica Disney aseguró que la canción "I Kissed A Girl" de Katy Perry estaría inspirada en ella.

En entrevista con el programa radial "Cubby and Carolina in the Morning", la cantante afirmó que ella era el personaje que usaba labial con sabor a cereza, el mismo que detalla el coro del tema.

"Katy Perry ha sido mi amigas desde hace mucho tiempo. De hecho, nos dimos cuenta el otro día que el próximo año habremos cumplido 10 años siendo amigas. Pienso que es mi amigo que conozco hace más tiempo, lo que es realmente raro" dijo la intérprete de "Wrecking Ball".

Cyrus escuchó por primera el hit mientras iba en un auto junto a sus amigos: "cuando ella estrenó 'I Kissed A Girl', yo estaba grabando la película de Hanna Montana, y la escuché en la radio, y ellos dijeron '¿de quién escribió eso?' ¡y ella contestó que en mí!".

Katy Perry habría garantizado anterioriormente que el sencillo se originó gracias a Scarlett Johansson. " 'I kissed a girl' nació cuando abrí una revista y vi una foto de Scarlett Johansson. En aquel momento estaba con mi novio y le dije: 'No voy a mentirte, si Scarlett Johansson entrase en la habitación y quisiera hacerlo conmigo, lo haría con ella. Espero que no te importe' " confesó en aquella oportunidad la norteamericana.