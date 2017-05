Miley Cyrus sorprendió con radical cambio y anunció nuevo disco

La cantante estadounidense Miley Cyrus sorprendió a sus fanáticos con un radical cambio en su estilo de vida. Sin un look estrafalario y más cercana a sus raíces country, la intérprete de "Wrecking Ball" reapareció frente a los medios luego de meses en silencio y anunció un nuevo trabajo de estudio.

En una entrevista con la revista Billboard, la artista dio cuenta de una nueva etapa en su presente, la que se verá reflejada en un próximo álbum. Cyrus, alejada hace meses del alcohol y limpia del consumo de marihuana por tres semanas, dio gala de su nuevo aspecto en una campirana sesión de fotos.

"No he fumado marihuana en tres semanas, que es lo más que he estado sin fumar. No estoy consumiendo drogas, no estoy bebiendo. ¡Estoy completamente limpia ahora! Eso es algo que quería hacer", aseguró la ex chica Disney, quien también comentó que le gusta "estar rodeada de personas que me hagan querer mejorar".

Aprovechó la oportunidad para referirse a su relación con el actor Liam Hemsworth, con quien vivió una ruptura el año 2013. "Necesitaba cambiar demasiado. Y cambiar cuando estás con alguien es muy difícil. De repente, dices: 'Ya no te reconozco'. Tuvimos que volver a enamorarnos" reconoció Cyrus.

"Malibu" será el primer sencillo de esta nueva producción y verá la luz el próximo 11 de mayo. La canción se inspira en su historia con Hemsworth y fue escrita mientras Miley cumplía con su papel de coach en el programa "The Voice". El disco, que no cuenta con tíutulo por el momento, aún no tiene fecha para su estreno.