Mon Laferte reveló su inspiración para "Antes de Ti" y por qué se siente de otra época

Mon Laferte reveló detalles sobre lo que la inspiró para la canción "Antes de Ti", además de contar las razones por las que cree que nació en una época equivocada y por qué no la identifica su música cuando estaba en "Rojo".

En una entrevista con el portal jenesaispop, la cantante dijo que su último sencillo "surgió estando de gira, presentando 'La trenza', e inmediatamente me encantó, me emocioné mucho (...) decidí grabarla y publicarla inmediatamente".

Según reveló, escribió la canción cuando estaba viendo la película japonesa "Lady Snowblood" de 1973, la que también le sirvió para imaginar cómo sería el videoclip, en el que debutó en la dirección. "De repente vino a mi cabeza una melodía como de soundtrack, muy cinematográfica, con violines... Y la canción tiene mucho de eso, de música de película. La visualicé así", afirmó.

Laferte además dijo sentir que nació en una época equivocada: "Me gustan las canciones de otra época, me llegan mucho. Pero está bien el tiempo que me tocó vivir. Hay preocupaciones a nivel social que tengo hoy y es importante afrontar también. Me gusta la música de otras épocas, pero creo que es importante traer esas canciones al ahora".

Por qué dejó Chile y su paso por "Rojo"

La cantante aseguró que cuando tomó la decisión de dejar Chile para ir a México "no tenía que ver con el país, eran otras cosas: mi edad, mi mente, mi corazón, lo que yo estaba viviendo, todo... Yo en Chile me sentí muy estancada. Quería vivir una aventura. Estaba en una zona de confort y a mí eso no me gusta".

"En realidad, mi vida siempre ha sido así. De chiquita me iba a otras ciudades, sin conocer a nadie, sola con mi guitarra y tocaba en la calle", agregó.

Sobre su paso por el programa "Rojo" cuando aún no adoptaba su nombre artístico actual, la intérprete dijo que le afectó haber sido muy joven y que no le gustó la dinámica de la TV.

"Lo que pasa es que, cuando yo entré al programa, tenía 18 años. Tenía un montón de canciones escritas, y yo solo quería grabarlas, pero nunca me hicieron caso. (Risas) No me tomaron en serio. Era un programa de televisión y querían que grabara algo que funcionara de inmediato", reveló.

Asimismo, señaló que "para mi la televisión fue como la salvación, así que simplemente les hice caso. Pero enseguida pensé 'no me gusta'. Hay un par de canciones bonitas, pero los arreglos... No me siento nada identificada, no tuve ningún tipo de capacidad de decisión en nada. Para mí nació todo con mi proyecto actual, cuando ya estaba viviendo en México".