Morrissey criticó duramente a las autoridades tras atentados en Manchester

El cantante Morrissey criticó a las autoridades del Reino Unido tras sus reacciones por los atentados ocurridos este lunes en Manchester.

A través de una carta publicada en su cuenta de Facebook, el ex The Smiths cuestionó a la Primera Ministra Theresa May, de quien dijo "evidentemente no tiene que identificar a ningún niño en las morgues de Manchester".

También apuntó a la Reina Isabel II y a una fiesta que se iba a llevar a cabo en el Palacio de Buckingham: "La Reina recibe elogios absurdos por sus 'conmovedoras palabras' tras el ataque, pero aún no ha cancelado la fiesta", recordó.

Además criticó a los alcaldes de Londres, Sadiq Khan, y Manchester, Andy Burnham.

"Los políticos nos dicen que no tienen miedo, pero nunca son las víctimas. Cuán fácil es no tener miedo cuando uno está protegido de la línea de fuego. La gente no tiene esas protecciones", indicó el artista.