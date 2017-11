Murió histórico vocalista de Faith No More

A los 57 años, el histórico vocalista de Faith No More, Chuck Mosley, falleció este viernes.

Según informó Billboard, el músico murió debido a razones relacionadas con sus adicciones, luego de un largo periodo de estar sobrio.

Mosley se unió a Faith No More en 1983 y participó en sus dos primeros álbumes "We Care A Lot" e "Introduce Yourself". Sin embargo, en 1988 fue despedido y reemplazado por Mike Patton.

Luego de Faith No More, el artista lanzó dos discos como solista y participó en las bandas Bad Brains y Cement, entre otros proyectos.

En 2010 incluso se reunió con sus compañeros de Faith No More para participar en una serie de conciertos en los que cantó temas de los primeros registros de la banda.