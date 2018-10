Acusan a rapero Niel Brown de violación y a Portavoz de encubrimiento

A través de un extenso relato, una joven acusa al rapero chileno Niel Brown de violación y al reconocido artista Portavoz de encubrimiento en un hecho ocurrido hace casi dos años.

En una publicación en redes sociales, una joven que firma como Kizulelaimi relató un incidente ocurrido en enero de 2017 en Santiago y que involucra a los representantes del hip hop nacional.

"Acuso firmemente a Daniel Correa como violador", parte el texto en el que cuenta que compartió "un contexto de carrete" en su casa con Portavoz, Niel y la polola de éste último.

La mujer cuenta que luego de una tertulia en la que "empezamos a contarnos nuestras vidas, nuestras infancias y nuestras intimidades", Portavoz se durmió en su cama y ella fue a comprar.

"Al rato después también la Alison (polola de Niel Brown) quiso dormir y se acostó al lado de él, y Niel y yo seguimos conversando", prosiguió la joven. "Fui a comprar cigarros a la esquina de mi casa y cuando vuelvo el Andi (Portavoz) ya no estaba y el Niel y la Alison estaban peleando violentamente, prácticamente a golpes", expresó.

"Estaban peleando porque el Niel trataba literalmente de maraca a la Alison porque durmiendo ella le puso un pie encima al Andi", siguió el relato. Luego, de acuerdo al texto, la polola de Niel se fue y se quedaron solo Kizulelaimi y Niel.

"Él estaba totalmente desaforado en llanto y violencia, acongojado por lo sucedido, pidiendo que lo dejara ira fumar pasta base... yo traté de calmarlo y en eso él trató de darme un beso, a lo cual le dije que no", expresó la joven.

"Insistió más de una vez por varios minutos hasta que finalmente se abalanzó sobre mí con los pantalones abajo y me violó. Bajo los efectos de las drogas y alcohol yo quedé y no supe ni pude defenderme", relató.

Luego, en el texto se afirma que Kizulelaimi le dijo a Andi y "él al principio me dijo que me apañaría y apoyaría (...) me dijo que dejaría de hablar y juntarse con Niel, pero realmente nunca tomó postura, nunca me habló para preguntarme cómo estaba (...) meses después me di cuenta que hasta me había borrado de Facebook".

También se juntó con Niel, contó Kizulelaimi, "para decirle a la cara que era un violador y hablar sobre lo sucedido. Frente a mis acusaciones él responde que lo que estoy contando nunca pasó (...) hasta el día de hoy no asume ni acepta lo que hizo".

Kizulelaimi afirmó que volvió a encontrarse con Portavoz hace unos meses. "Andi me manifiesta que no me cree, que no dejará de ser amigo de Niel porque es su hermano y me manifiesta que yo estaba haciendo todo esto solo para hacerle daño a él", expresó.