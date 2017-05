Conoce a los nominados a los premios de la música chilena

Este martes se dieron a nocer los nombres de los nominados a los Premios Pulsar 2017, galardones que celebran lo mejor de la música chilena y que aún no tienen fecha confirmada para la gala.

Dentro de las novedades para este año, se sumó Mejor Arte de un Disco a las actuales 23 categorías, siendo las categorías de Artista y Album del Año las que son votadas por el público, mientras que las demás son elegidas por un jurado especializado.

Quien destaca entre los más nominados es el músico Alex Anwandter, quien se anota con candidaturas a Mejor Videoclip, Mejor Productor Musical, Mejor Artista Pop y Album del Año.

Este año TVN será el canal responsable de transmitir la ceremonia de entrega de los premios, aunque la ceremonia de entrega aún no tiene fecha fijada.

Lista de nominados

Mejor Publicación Musical

Colectiva Tiesos Pero Cumbiancheros: Lorena Ardito, Eileen Karmy, Antonia Mardones Y Alejandra Vargas, "¡Hagan un Trencito! Siguiendo los Pasos de la Memoria Cumbianchera En Chile 1949-1989"

Maximiliano Sánchez Mondaca, "Massacre: 30 Años De Thrash Metal"

Missael Patricio Godoy Jara, "Vicente Bianchi: Relato Visual de su Vida y Obra"

Patricia Díaz Inostroza, "Yo no Canto por Cantar, Cantares de Resistencia en el Cono Sur"

Víctor Rojas Farías y Nolberto González Duarte, "La Música de las Animitas"

Mejor Videoclip

Alex Anwandter, "Siempre es Viernes en mi Corazón" - Alex Anwandter

Álvaro Díaz, " Todos Los Días" - Pedropiedra

Dominga Sotomayor, "Punto Final" - Gepe

Felipe Reutter, "Maltrecho" - Felipe Grandón

Vicente Rogers y Angel Marín, "Al Sol de Noche" - Miss Garrison

Mejor Arte Para Un Disco

Diego Lorenzini, "Pino" - Diego Lorenzini

Felipe Muhr, " Maleducao" - Juanafé

Jean-Pierre Cabañas, "El Vuelo Del Pillán" - Kuervos Del Sur

Marcos González Valdés, "Raza de Bronce" - Banda Santa Cecilia

Sergio Miguel Acuña, "Amiga" - Alex Anwandter

Premio a la Difusión de la Música de los Pueblos Originarios

Cecil González, "Wallmapu: Instrumentos Y Ritmos Ancestrales"

Lican Antay, "Permanecemos"

Roberto Oyarzún Susñar, "Weichan y Control Territorial"

Rodomiro Huanca Vásquez, "Armemos La Rueda con Formalidad..."

Mejor Productor Musical

Alejandro Gómez: "Box Blues", "No Canto Mas", "En La Vía", "Adentro" y "Ali", Perrosky

Alex Anwandter: "Siempre Es Viernes En Mi Corazón", "Cordillera", "Traición", "Amiga" y "Mujer", Alex Anwandter

Pablo Giadach: "Niña Cuchillo", "Lávate El Pelo", "Tan Tuya", "Cerro Cerro" y "Lo Hago X Mí (Yo También Lo Evito)", Amarga Marga

Pablo Stipicic: "Cima", Rubio; "Querido Enemigo", Fernando Milagros; "Interstelar", Kali Mutsa; "Sirenas", Francisco Salas y "Komorebi", Demónaco.

Instrumentista del Año

Alejandro Lavanderos, flauta Traversa

Andrés Pérez Muñoz, Saxofón

Ernesto Holman, bajo Eléctrico

Nelson Arriagada, Violoncello

Simón González, Guitarra

Mejor Artista Música Infantil

Banda La Maleta, "Bolsa De Gatos"

Elizabeth Carmona, "Me Siento Mejor Con El Perro Chocolo"

La Banda De Cantando Aprendo A Hablar, "Cantando Aprendo a Usar Bien La Energía"

Teatro de Ocasión, "Canciones de Ocasión"

Mejor Artista de Música Clásica o de Concierto

Bryan Holmes, "Convolved Dream"

Esteban Correa A., "Animal de Umbrales"

Juan Manuel Quinteros, "La Caja de Tensión"

Tomás Brantmayer, "Plegaria"

Mejor Artista Música Electrónica

Ayeaye, "Sayaa"

Fernanda Arrau, "A Larga Distancia"

Román & Castro, "Visitante Ep"

Tomás Urquieta, "La Muerte De Todo Lo Nuevo"

White Sample, "Mathématikoi"

Mejor Música para Audiovisuales

Jorge Aliaga, "Niña Sombra" (Shadow Girl) – "Niña Sombra" (Shadow Girl)

José Tomás Molina, " Mas Allá De Los Recuerdos" – "Pastene, El Último Cinema"

Juan Cristóbal Meza, "Música Bala Loca" - Bala Loca

Pedro Santa Cruz, Música Original El Amanecer De Los Antiguos - "El Amanecer De Los Antiguos"

Sebastián Errázuriz, " Blanca Oscuridad Banda Sonora" - Blanca Oscuridad

Mejor Artista Fusión

Banda Quilín, "ADN"

Ernesto Holman Etnojazz Trío, "De Raíz"

Escaramuza, "El Último Tren"

Jorge Vera, "Luz"

Roberto Zamora, "Multiverso"

Tierra, "Trepando Árboles"

Mejor Artista Jazz

Agustín Moya, "Paréntesis"

Carmen Paz González, "Colores"

Dúo Pino-Baos, "Atmósfera"

La Resistencia, "Eterno Retorno"

Mapocho Orquesta, "Cicatriz"

Mejor Cantautor

Demian Rodríguez, "Demian Rodríguez"

Elizabeth Morris, "Encuentros Y Despedidas"

Javier Barría, "Estación Pirque"

Manuel García, "Harmony Lane"

Rulo, "Vendaval"

Mejor Artista Metal

Claudio Cordero, "Quasar"

Criminal, "Fear Itself"

Erick Ávila, "Origen"

Inquisición, "Preacher And Lust"

Torturer, "Conjuro IV"

Mejor Artista Música Tropical

Juanafé, "Maleducao"

La Pocaverguenzä!, "Cumbias Elementales"

Negrosón Orquesta, "Salsa De Aquí"

Tomo Como Rey, "La Fiesta Popular"

Villa Cariño, " Despertar"

Mejor Artista Música Urbana

Adickta Sinfonía, "Roble"

Black Angels, "Canción Negra"

Foby Hemda, "Uno"

Liricistas, "Bon Voyage"

Moral Distraída, "Hacerlo De Día"

Mejor Artista Música De Raíz

Charanguistas Chilenos, "Charango Autores Chilenos Vol 2"

Conjunto Cuncumén, "Canto De Manantiales"

Los Del Maipo, "Yo Vivía Junto A Un Río"

Los Dos Maulinos, "Vamos Cantando Cantores"

Orlando Sánchez y Amigos, "Very Chilean"

Orquesta Andina, "Zumbidoss, Nuevas Músicas Latinoamericanas"

Mejor Artista Balada

Alma, "Tiempo"

Consuelo Schuster, "Esta Vez"

Gonzalo Yáñez, "Vuelve a Creer En Mí"

Jean Pierre, "A La Sombra Del Amor"

Paloma Soto, "Historia De Un Amor"

Mejor Artista Revelación

330am, "Mientras Dormías"

El Cómodo Silencio De Los Que Hablan Poco, "Run Run"

Hausi Kuta, "Variaciones"

Los Valentina, "Señoras"

Rubio, "Rubio"

Mejor Artista Rock

Chancho en Piedra, "Funkybarítico, Hedónico, Fantástico"

Congelador, "Persona"

Inverness, "Después de Mañana"

Kuervos Del Sur, "El vuelo del Pillán"

Perrosky, "Cielo Perro"

Weichafe, "Mundo Hostil"

Mejor Artista Pop

Alex Anwandter, "Amiga"

Fármacos, "Estado De Gracia"

Miss Garrison, "Al Sol De Noche"

Pedropiedra, "Ocho"

Prehistöricos, "La Velocidad De Las Plantas"

Álbum Del Año

330am, "Mientras Dormías"

Adickta Sinfonía, "Roble"

Agustín Moya, "Paréntesis"

Alex Anwandter, "Amiga"

Alma, "Tiempo"

Ayeaye, "Sayaa"

Banda La Maleta, "Bolsa De Gatos"

Banda Quilín, "ADN"

Black Angels, "Canción Negra"

Carmen Paz González, "Colores"

Cecil González, "Wallmapu: Instrumentos y Ritmos Ancestrales"

Chancho En Piedra, "Funkybarítico, Hedónico, Fantástico"

Charanguistas Chilenos, "Charango Autores Chilenos Vol 2"

Claudio Cordero, "Quasar"

Congelador, "Persona"

Conjunto Cuncumén, "Canto De Manantiales"

Consuelo Schuster, "Esta Vez"

Criminal, "Fear Itself"

Demian Rodríguez, "Demian Rodríguez"

Dúo Pino-Baos, "Atmósfera"

El Cómodo Silencio De Los Que Hablan Poco, "Run Run"

Elizabeth Carmona, "Me Siento Mejor Con El Perro Chocolo"

Elizabeth Morris, "Encuentros Y Despedidas"

Erick Ávila, "Origen Artista Metal"

Ernesto Holman Etnojazz Trío, "De Raíz"

Escaramuza, "El Último Tren"

Fármacos, "Estado De Gracia"

Fernanda Arrau, "A Larga Distancia"

Foby Hemda, "Uno" Música Urbana

Gonzalo Yáñez, "Vuelve A Creer En Mí"

Hausi Kuta, "Variaciones"

Inquisición, "Preacher And Lust"

Inverness, "Después De Mañana"

Javier Barría, "Estación Pirque"

Jean Pierre, "A La Sombra Del Amor"

Jorge Vera, "Luz"

Juanafé, "Maleducao"

Kuervos Del Sur, "El Vuelo Del Pillán"

La Banda De Cantando Aprendo A Hablar, "Cantando Aprendo A Usar Bien La Energía" La Pocaverguenzä!, "Cumbias Elementales"

La Resistencia , "Eterno Retorno"

Lican Antay, "Permanecemos"

Liricistas, "Bon Voyage"

Los Del Maipo, "Yo Vivía Junto A Un Río"

Los Dos Maulinos, "Vamos Cantando Cantores"

Los Valentina, "Señoras"

Manuel García, "Harmony Lane"

Mapocho Orquesta, "Cicatriz"

Miss Garrison, "Al Sol De Noche"

Moral Distraída, "Hacerlo De Día"

Negrosón Orquesta, "Salsa De Aquí"

Orlando Sánchez y Amigos, "Very Chilean"

Orquesta Andina, "Zumbidoss, Nuevas Músicas Latinoamericanas"

Paloma Soto, "Historia De Un Amor"

Pedropiedra, "Ocho"

Perrosky, "Cielo Perro"

Prehistöricos, "La Velocidad De Las Plantas"

Roberto Oyarzún Susñar, "Weichan Y Control Territorial"

Roberto Zamora, "Multiverso"

Rodomiro Huanca Vásquez, "Armemos La Rueda Con Formalidad..."

Román & Castro, "Visitante Ep"

Rubio, "Rubio"

Rulo, "Vendaval"

Teatro De Ocasión, "Canciones De Ocasión"

Tierra, "Trepando Árboles"

Tomás Urquieta, "La Muerte De Todo Lo Nuevo"

Tomo Como Rey, "La Fiesta Popular"

Torturer, "Conjuro IV"

Villa Cariño, "Despertar"

Weichafe, "Mundo Hostil"

White Sample, "Mathématikoi"

Canción Del Año

Alex Anwandter, "Siempre Es Viernes En Mi Corazón"

Javier Barría, "Celoso"

(Me Llamo) Sebastián, "Hijos Del Peligro"

Pedropiedra, "Todos Los Días"

Rulo, " Tu Misterio"

Artista Del Año

Adickta Sinfonía, "Roble"

Agustín Moya, "Paréntesis"

Alex Anwandter, "Amiga"

Alma, "Tiempo"

Ayeaye, "Sayaa"

Banda La Maleta, "Bolsa De Gatos"

Banda Quilín, "ADN"

Black Angels, "Canción Negra"

Bryan Holmes, "Convolved Dream"

Carmen Paz González, "Colores"

Chancho En Piedra, "Funkybarítico, Hedónico, Fantástico"

Charanguistas Chilenos, "Charango Autores Chilenos Vol 2"

Claudio Cordero, "Quasar"

Congelador, "Persona "

Conjunto Cuncumén, "Canto De Manantiales"

Consuelo Schuster, "Esta Vez"

Criminal, "Fear Itself"

Demian Rodríguez, "Demian Rodríguez"

Dúo Pino-Baos, "Atmósfera"

Elizabeth Carmona, "Me Siento Mejor Con El Perro Chocolo"

Elizabeth Morris, "Encuentros Y Despedidas"

Erick Ávila, "Origen"

Ernesto Holman Etnojazz Trío, "De Raíz"

Escaramuza, "El Último Tren"

Esteban Correa, "Animal De Umbrales"

Fármacos, "Estado De Gracia"

Fernanda Arrau, "A Larga Distancia"

Foby Hemda, "Uno"

Gonzalo Yáñez, "Vuelve A Creer En Mí"

Inquisición, "Preacher And Lust"

Inverness, "Después De Mañana"

Javier Barría, "Estación Pirque"

Jean Pierre, "A La Sombra Del Amor"

Jorge Vera, "Luz"

Juan Manuel Quinteros, "La Caja De Tensión"

Juanafé, "Maleducao"

Kuervos Del Sur, "El Vuelo Del Pillán"

La Banda De Cantando Aprendo A Hablar, "Cantando Aprendo A Usar Bien La Energía"

La Pocaverguenzä!, "Cumbias Elementales"

La Resistencia, "Eterno Retorno"

Liricistas, "Bon Voyage"

Los Del Maipo, "Yo Vivía Junto A Un Río"

Los Dos Maulinos, "Vamos Cantando Cantores"

Manuel García, "Harmony Lane"

Mapocho Orquesta, "Cicatriz"

Miss Garrison, "Al Sol De Noche"

Moral Distraída, "Hacerlo De Día"

Negrosón Orquesta, "Salsa De Aquí"

Orlando Sánchez y Amigos, "Very Chilean"

Orquesta Andina, "Zumbidoss, Nuevas Músicas Latinoamericanas"

Paloma Soto, "Historia De Un Amor"

Pedropiedra, "Ocho"

Perrosky, "Cielo Perro"

Prehistöricos, "La Velocidad De Las Plantas"

Roberto Zamora, "Multiverso"

Román & Castro, "Visitante Ep"

Rulo, "Vendaval"

Teatro De Ocasión, Canciones De Ocasión"

Tierra, "Trepando Árboles"

Tomas Brantmayer, "Plegaria"

Tomás Urquieta, "La Muerte De Todo Lo Nuevo"

Tomo Como Rey, "La Fiesta Popular"

Torturer, "Conjuro IV"

Villa Cariño, "Despertar"

Weichafe, "Mundo Hostil"

White Sample, "Mathématikoi"