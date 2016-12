Estos serán los horarios para la Cumbre del Rock Chileno

A dos semanas de realizarse la versión de aniversario de sus 10 años, la Cumbre del Rock Chileno ya empieza a afinar sus últimos detalles.

Es así como ya se establecieron los diversos bloques horarios que tendrán los cerca de 40 artistas y bandas congregadas al masivo show del próximo 7 de enero en el Estadio Nacional y que irán alternando entre dos escenarios, rojo y azul, para agilizar la salida al escenario.

Según publica La Tercera, la cita está diferenciada en cuatro grandes bloques horarios, partiendo todo alrededor de las 11 de la mañana: Julius Popper, Yo soy Pérez, Planeta No, Leo Saavedra, Aiken, We Are The Grand, De Kiruza y Sexual Democracia darán el puntapié inicial al evento con shows de entre 10 y 15 minutos.

El segundo bloque se extenderá, aproximadamente, entre las 13 y las 17 horas y dirán presente Ases Falsos, Gonzalo Yáñez, Pedropiedra, Weichafe, Sinergia, Los Miserables, Nadie, Gondwana, Aparato Raro, Camila Moreno, Javiera & Los Imposibles y Los Tetas, todos con presentaciones cercanas a los 20 minutos.

El tercer bloque tendrá a Alex Anwandter, Nicole, Lucybell, Saiko, Nano Stern, Joe Vasconcellos, Javiera Mena, López y Mon Laferte y se extenderá, aproximadamente, entre las 17 y las 21 horas, con shows que fluctuarán entre 20 y 30 minutos.

El último show de Jorge González

El cierre comenzará a las 21 horas con la presentación más emotiva de la velada, el que probablemente sea el último show en la carrera del ex líder de Los Prisioneros, Jorge González.

El músico interpretará algunos de sus grandes clásicos mezclados con temas de su último disco, "Trenes" (2015), en una presentación muy similar a la que realizó hace algún tiempo en el Bar Liguria.

Tras su participación, González debería entregarle el premio Icono del rock a Álvaro Henríquez, líder de Los Tres quien tomará la posta del show.

Tras ello vendrán DÍACERO, Francisca Valenzuela, Manuel García, Chancho en Piedra, Juana Fe, Santa Feria y Guachupé, quienes al ritmo de la nueva cumbia cerrarán las más de 12 horas de música chilena, con shows de entre 20 y 30 minutos.

Aún quedan entradas para el evento disponibles a través de Ticketek.