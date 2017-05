Fernando Milagros: Mi nuevo disco es bien distinto, bien de la guata

"Milagros" es el nuevo larga duración del cantautor nacional Fernando Milagros, un disco que aseguró es "bien distinto, bien de la guata, bien honesto en ese sentido, tiene bien pocos arreglos, es bien rústico".

En enero entró al estudio y en pocos días ya estaba grabado este trabajo, cuyo primer corte es "Despierto" y que verá la luz en vivo este martes 30 de mayo a las 21:00 horas en Matucana 100.

"Nos propusimos hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible para hacer que la cabeza no interfiriera en lo que estábamos grabamos o lo que estábamos poniendo", confesó el artista.

Esto finalmente gatilló en que este trabajo "tiene ese gustito que traspasa un poco lo chileno, yo podría decir que es como bien Latinoamericano de factura y de sonido, cómo suena y cómo se ve desde afuera, es bien como alternativo latino".

Sobre la presentación adelantó que "vamos a hacer un show que tiene una dinámica bien especial que va a ir como desde lo más íntimo, chiquitito, acústico, hasta una cosa más de fiesta y más arriba".

"El disco es bien intenso, así que hay momentos bien intensos también en el show y se potencia porque es un teatro y podemos usar las luces y hay una propuesta en escena entretenida, pero además del disco hay canciones que no puedo no tocar porque la gente las conoce y siempre me las pide".

"Va a ser un viajecito por las canciones más antiguas y también para presentar todas las canciones del disco nuevo", aseguró.

La fecha del show de Matucana 100 coincide con la salida del disco en formato físico que se editará a través de Música y Entretenimiento, mientras que ya está disponible en todas las plataformas de descarga de música.

Las entradas para el show están disponibles en boleterías de Matucana 100 por un valor de 6.000 pesos.