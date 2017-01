La arriesgada apuesta de Myriam Hernández: Ofrecerá show sin cantar "ningún éxito"

No sonarán sus clásicos "El hombre que yo amo", "Huele a peligro", "Herida" o "Se me fue".

"El hombre que yo amo", "Huele a peligro", "Herida", "Se me fue", "Mañana" o "Si me vuelvo a enamorar" son solo algunos de los innumerables hits radiales de Myriam Hernández, una de las artistas más populares de la música chilena en las últimas décadas.

Sin embargo, ninguno de estos clásicos sonarán en el Teatro Nescafé de las Artes este próximo viernes 10 de marzo. ¿La razón? La artista presentará un show bajo el concepto de "Lado B", es decir, abordará aquellos temas más ocultos de su cancionero.

"Antes de salir al escenario, siempre caliento mi voz con las canciones que a mí me gustan, pero que no entraban en el repertorio. Y siempre que hacía el ejercicio, decía 'algún día voy a hacer un show dedicado exclusivamente a estos temas' explicó la artista a El Mercurio.

Según confesó, esta idea le venía rondando la cabeza hace más de una década y además de un gusto personal, asegura, es un sentido pedido de sus fans.

"Siento que este es el momento de hacerlo. Creo que me puedo permitir darme un gusto y no creo ser egopista porque el público que me sigue también me lo pidió", reflexionó.

Las entradas para este show, que podría tener canciones como "El hombre equivocado", "Quiero cantarle al amor", "Todo lo tuyo" o "Ayúdame" se encuentran disponibles a través de Ticketek con valores que van desde los 30 a los 90 mil pesos, más cargo por servicio.

Si bien la propuesta tiene hasta ahora una sola fecha, Hernández no descarta volver a repetir el ejercicio.