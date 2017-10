Luchador de WWE saludó a Luis Jara por su cumpleaños y realizó una curiosa petición

El luchador de WWE Aiden English aprovechó las redes sociales para saludar al cantante nacional Luis Jara por su cumpleaños, tras su paso por Chile el fin de semana pasado.

English formó parte del tour de Smackdown Live por Santiago, presentándose el sábado y domingo en el Movistar Arena, donde el público chileno lo comparó con el creador de "Un golpe de suerte", además de molestarlo con las "gaviotas" del Festival de Viña del Mar y con el famoso grito del "Chacal de la Trompeta" de Sábado Gigante: "Y... ¡Fuera!".

Tras su visita al país, English siguió a Jara a través de Twitter y el miércoles por la noche decidió escribirle: "Feliz cumpleaños Luis Jara. ¡Chile quiere que cantemos juntos! (¿Lo escribí bien?)".

Los fanáticos chilenos no se hicieron esperar y la publicación recibió cientos de retweets y "me gusta", además de algunas ingeniosas respuestas.

Feliz cumpleaños @Luisjaraoficial ! Chile quiere que cantemos juntos! (Did I get that right?)

Luis Jara had the two gaviotas. Aiden what do you think about sing with Luis Jara and @IAmEliasWWE in the Festival de Viña del Mar??? 😎 pic.twitter.com/wWeO07OTxC