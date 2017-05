Luis Jara se someterá a operación por tumor en sus cuerdas vocales

Tras haber anunciado un parentesis en su vida profesional, el cantante y animador Luis Jara confirmó los rumores: se someterá a una operación para extirpar un tumor.

En entrevista con la revista Caras, el artista realizó un relato cronológico del diagnóstico que puso en jaque su estabilidad emocional.

"Los doctores me dijeron que el reflujo que tengo pudo dañar mis cuerdas. Me golpeó fuerte... Me quedé mucho rato en el auto en blanco, sin saber qué decir ni a quién llamar. Pensé: 'aquí se acaba todo'; fue como si me hubiesen anunciado el comienzo de un fin", relató cuando se enteró de una protuberancia en sus cuerdas vocales en enero pasado.

Tras revelarle la información solamente a su esposa, Jara experimentó problemas con su voz en algunos conciertos veraniegos. "No llegaba a las notas, se me quebraba la voz y sabía muy bien que no era de cansancio. Comencé a desesperarme. Y lo peor, los remedios ya no hacían efecto", dijo.

Fue en marzo pasado cuando un segundo examen permitió ver con mayor claridad que el cantante tenía un tumor alojado en su cuerda vocal derecha, por lo que necesitaba una intervención quirúrgica.

El duro momento fue relatado por el propio Luis Jara en el matinal "Mucho Gusto", donde expresó entre lágrimas que "me golpeó muy duro cuando vi que mis cuerdas vocales estaban alteradas y me di cuenta la importancia que tiene mi herramienta de trabajo".

El cantante y animador se someterá a esta operación el próximo 8 de junio, por lo que estará aproximadamente un mes fuera de pantalla y los escenarios.