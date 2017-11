María José Quintanilla fue contactada formalmente por Viña 2018

La cantante María José Quintanilla reveló que fue contactada formalmente por la organización del Festival de Viña del Mar para su próxima edición.

En el segmento de "El círculo de la verdad" en "Mucho Gusto", la intérprete de "Fue difícil" aseguró que "Pepe (su hermano y representante) me contó hace algunas semanas que nos habían llamado. Tuvimos un acercamiento, pero tú sabes que las negociaciones se alargan".

Pese a que aún no está abrochada su presencia, Quintanilla confesó que "me encantaría poder estar en el Festival de Viña".

Ante la noticia que entregó la cantante, Luis Jara le preguntó directamente si había recibido una invitación formal para estar en el evento, a lo que ella respondió "sí".

"Voy a ser muy honesta: cuando hay cosas que me importan le digo a Pepe que no me comente mucho de las negociaciones, porque uno suele ilusionarse. Como yo me apego mucho a esas decisiones laborales, le digo que prefiero que él vea esa parte y yo me quedo al margen, así no me ilusiono con esas decisiones y puedo seguir mi rumbo tranquila", detalló la ex "Rojo".