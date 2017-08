Pedropiedra presentó su EP de cumbias "Bomba Nuclear"

El cantante nacional Pedropiedra echó mano a parte de su antiguo material para dar vida a "Bomba Nuclear", EP que reversiona sus éxitos en clave de cumbia. El material ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas digitales.

"Inteligencia Dormida" fue el primer acercamiento del músico al sonido tropical. "La gente empezó a pedir esa versión en los conciertos y por redes sociales. Muchos me pidieron la versión grabada. No me extraña, ya que la cumbia es el mejor ritmo que existe para vacilar", señala su responsable. A partir de ahí, se sumaron "Para ti", "Sol Mayor" y "Rayito/Olita", temas que completan el mini disco.

Pero el interés de Pedro Subercaseaux García de la Huerta (su nombre real) por los ritmos bailables no es algo reciente: "Las primeras bandas y bateristas que vi de cerca eran para fiestas patrias en las fondas. Mi primera banda 'profesional', Tropiflaite, se dedicaba casi exclusivamente a ese ritmo, y con ella hice mis primeros trabajos pagados en este ambiente".

"Bomba Nuclear" fue grabado en vivo por Pedropiedra y su banda conformada por Jorge Delaselva (voz, bajo), Felipe Castro (guitarra), Eduardo Quiroz (batería) y Felipe Carbone (teclados). La postproducción estuvo a cargo del propio artista junto a Christián 'Kily' González en los estudios Music City y QSC.

La nueva producción se puede escuchar a través Spotify, Apple Music y Youtube, además en Portaldisc y iTunes vía descarga legal.