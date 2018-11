Portavoz se retracta: Pido disculpas por descuidar el dolor de una hermana afectada

View this post on Instagram

Hermanxs! Quisiera hablarles con el corazón, sin la rabia y el apuro por ser apuntado como "cómplice" o "encubridor" de un abuso, y ya con más tranquilidad. Me cansé de ser leal y dar la cara por gente que no es leal conmigo. Luego de conversar fraternalmente con varios amigxs, compañerxs y de reflexionar con mi familia, pido disculpas públicas por descuidar el dolor de una hermana afectada, por cuestionar permanentemente su relato y por despreocuparme de su delicada situación, algo que como hombre nunca he vivido. Pasé por alto que vivimos en una sociedad profundamente machista y patriarcal, que siempre cuestiona el relato de las mujeres cuando acusan ser violadas o abusadas. Perdón hermana, no estuve a la altura de tus expectativas como sujeto político, como amigo y compañero, tuve una actitud individualista, preferí centrarme en mi vida personal, privilegiar los lazos artísticos y no tuve claridad ni protocolo de acción para aclarar esta situación. Sí, soy un machista, y tengo muchas cosas en mi persona que debo deconstruir y cambiar, muchos privilegios que abandonar, y quizás una de las cosas positivas de todo esto es para que se den cuenta que no soy un “referente” ni un “ídolo”, soy una persona con contradicciones como cualquier otra, y no supe enfrentar este problema. Sigo teniendo los mismos sueños de un mundo nuevo como lo mencioné en la declaración anterior, sin embargo, debo reconocer que ya no soy el Andi del disco “Escribo Rap con R de Revolución”, militante popular y revolucionario. Debo de admitir que estos últimos años he estado viviendo una suerte de “adolescencia tardía”, conociendo el mundo del carrete y la bohemia, frecuentando contextos de vacile y excesos, que es donde precisamente más se dan las situaciones de violencia y abuso. Creo que es el mejor momento para regenerame y volver a levantarme como el de antes, y pensar bien dónde y con quienes quiero estar. Pido disculpas también al mundo social y político, a lxs compañerxs que esperaban una declaración a la altura del contexto histórico que estamos viviendo, donde la lucha contra el machismo y el patriarcado es fundamental a nivel nacional e internacional.

A post shared by Portavoz / Cuenta Oficial (@negro_andi) on Nov 1, 2018 at 6:57pm PDT