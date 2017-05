Nicki Minaj pagó la universidad a usuarios de Twitter

La rapera Nicki Minaj sorprendió una vez más en las redes sociales, pero esta vez no fue por una nueva canción o su sugerente último video; sino que se tomó en serio un chiste en la red social de los 140 caracteres y se ofreció a financiar los estudios universitarios a usuarios de Twitter, si cumplían con un particular requisito.

Todo comenzó cuando un internauta le envió un meme junto a un mensaje en el que bromeaba con pedirle dirle dinero para costear los pagos de su universidad.

Ante eso, la artista tuvo la reacción menos esperada: "Muéstrenme calificaciones A (la mejor calificación en la graduación estadounidense) que pueda verificar con sus escuelas y la pagaré".

"¿Quién más se quiere unir a esta competencia?!?! Es en serio. ¿Debería arreglarlo?", agregó en su publicación.

Como era de esperarse, las respuestas a tal sugerencia fueron miles, ella le respondió a una docena de usuarios y, según aseguró TMZ.com, la cantante ya comenzó a transferir miles de dólares para cubrir los gastos estudiantiles de estos usuarios.

Otros también le pidieron si podía hacerse cargo de préstamos que consiguieron para cubrir su educación, de las matrículas, libros y otros insumos para continuar sus estudios. Minaj por su parte fue muy minuciosa sobre las razones que argumentaban para hacer tales solicitudes.

TMZ se puso en contacto con un usuario en particular, que les aseguró que ya había recibido 500 dólares de parte de Nicki Minaj. Primero, les solicitó el número de cuenta a través de mensajes directos y luego hizo la transferencia.

Nicki Minaj aseguró que cumplirá con algo similar en uno o dos meses más.

Show me straight A's that I can verify w/ur school and I'll pay it. Who wants to join THAT contest?!?!🤷🏽‍♀️ Dead serious. Shld I set it up? https://t.co/czH715u64a — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017

Ok do u need help w/tuition or do u have a full scholarship? https://t.co/q7ewfdNzCs — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017

If u give me a 4.0 then I'll keep my end of the bargain. https://t.co/Esqs9rwfPn — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017

U want to go to college but can't? How much do u need to get u in school? Is that the only thing stopping u? https://t.co/A3mYQHgPNX — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017

That's it? I'll send it tmrw. dm me ur bank info babe. Next! https://t.co/i4TVmsqDoA — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017

Done. Dm ur bank info https://t.co/u7CxljiilZ — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017

How much do u owe in student loans now? https://t.co/inbG8Mq12d — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017

Yes I'll pay it. Send ur info https://t.co/6G4QfHyZnl — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017

Ok u guys. It's been fun. Let me make those payments tmrw then see if I have any money left😂. I'll do some more in a month or 2. 😘😘😘💋💋💋💕💕🎀🎀🎀 — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017