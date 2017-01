Nuevo disco de Jamiroquai ya tiene fecha de estreno

La banda birtánica Jamiroquai reveló que su nuevo disco "Automaton" será estrenado el próximo 31 de marzo.

La placa, que llega a relevar a "Rock Dust Light Star" de 2010, contará con 12 canciones. Según adelantó el grupo, los nombre de éstas serán: "Shake it on", "Automaton", "Cloud 9", "Superfresh", "Hot Property", "Something about you", "Summer Girl", "Night's out in the jungle", "Dr. Buzz", "We can do it", "Vitamin" y "Carla".

Además, este viernes 27 de enero se lanzará en formato digital el primer sencillo homónimo del álbum. En la misma jornada, los liderados por Jay Kay liberarán la preventa de su nuevo disco.

"Automaton" es el primer trabajo de Jamiroquai en siete años y augura un cambio en la sonoridad del icónico grupo de acid jazz.