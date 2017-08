Pearl Jam llora la partida de uno de los miembros de su equipo

Este viernes la banda Pearl Jam informó del fallecimiento de Keith Wissmar, destacado iluminador que trabajó junto a ellos por muchos años.

A través de Twitter, el grupo despidió a "su amigo más querido", con fotografías de Wissmar en la década de los 90' y en la actualidad.

Además de los autores de "Given to Fly", el profesional trabajó de emblemáticos DVD en vivo como "Heart of Gold" de Neil Young y "Live at the Moore" de la desaparecida banda Mad Season.

Keith Wissmar era el encargado de definir y manejar el set de iluminación de Pearl Jam, aspecto fundamental para lograr atmósferas en los conciertos.