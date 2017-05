Peruanos celebran frase de Ed Sheeran sobre el pisco

Ed Sheeran estuvo hace unos días en Chile, donde conquistó al público joven. El inglés dio una entrevista y sorprendió con su sinceridad cuando le preguntaron sobre el pisco y por qué había dejado de tomar tanta cerveza.

“¿El pisco es un trago peruano o chileno?", preguntó Sheeran, en una entrevista con Los 40. "¿El pisco sour es mejor acá (en Chile)?, ¿es diferente? Entonces prefiero el pisco peruano, pero el vino de ustedes es mejor que el peruano”, expresó Ed Sheeran.

Esa frase fue tomada por los principales medios del Perú, quienes tomaron la frase del inglés en nuestro país como un poderoso argumento en la "guerra" dialéctica del pisco.

Más adelante, el colorín trató de arreglar su opinión: "No me importaría que su pisco no sea tan bueno como el de ellos (por Perú) porque su vino es mejor y a nadie le agrada tomar solo pisco".