Pitbull intervendrá ante la ONU en el Día Mundial del Agua

El cantante cubano-estadounidense Pitbull intervendrá el próximo jueves ante la Asamblea General de la ONU con motivo del Día Mundial del Agua.

El artista llamará la atención del mundo sobre la "crisis del agua" y será nombrado además embajador global de Clean Water Here, según anunció esa organización, que trabaja para mejorar el acceso al agua potable.

Here’s what @Pitbull had to say about becoming the @CleanWaterHere ambassador + addressing the United Nations on World Water Day (March 22) about the critical issue. pic.twitter.com/jBfqiG2cQS