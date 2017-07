Primus anunció nuevo disco con su formación clásica

Este lunes el grupo estadounidense Primus anunció detalles de "The Desaturing Seven", su próximo disco de estudio que será lanzado el próximo 29 de septiembre, y que además será el primero en reunir a la formación clásica del grupo desde 1995.

Según detallaron, en la placa trabajará Les Claypool en el bajo, Larry LaLonde en guitarra y Tim "Herb" Alexander en batería, el mismo trío que grabó grandes hitos de la banda como el debut "Frizzle Fry", "Sailing the Seas of Cheese" y "Pork Soda".

"The Desaturing Seven" será un álbum de canciones originales inspirados en el imaginario del libro "The Rainbow Goblins" de Ul de Rico (1978). "Las metáforas de codicia, glotonería y el engaño versus la unidad de las masas sigue siendo totalmente relevante", explicó Les Claypool.

Paralelamente Primus liberó "The Seven", el primer adelanto de su próximo disco. Además, anunciaron una serie de presentaciones para fines de año en Estados Unidos.