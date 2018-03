Robbie Williams habló de una enfermedad en su cabeza que "quiere matarlo"

"Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza", contó Robbie Williams respecto a los temores que le significa convivir con este trastorno de salud.

En entrevista con The Sun, la estrella de pop contó fuertes detalles de esta enfermedad. "Afortunada y desafortunadamente, si me limito a mis propios recursos, me inclino a sabotearlo todo. A veces me abruma y a veces es una herramienta que necesito para subir al escenario. A veces vivo feliz y es maravilloso. Pero la mayoría de las veces soy humano, tengo una experiencia humana, trato de lidiar con las pruebas y tribulaciones de lo que sucede en mi cabeza", expuso.

No es la primera vez que Williams comenta sobre los traumas que posee, en su libro "Reveal" dijo que vivía con una ansiedad neurótica. "Toda mi vida no gira en torno a un estado neurótico y deprimido. Este trabajo es muy malo para mi salud. Va a matarme. A no ser que lo vea de un modo diferente", explicaba.

Recientemente el británico retomó sus actuaciones con su gira "The Heavy Entertainment Show" en Australia, una especie de vía de escape.

Sin embargo, en la entrevista con The Sun también mencionó la muerte de su amigo George Michael y cómo cree puede terminar igual. "Ha sido una montaña rusa muy similar. Y echo de menos a George, desearía que estuviera aquí. 2016 fue un año terrible en el que desaparecieron héroes de todos. Te das cuenta de que no eres inmortal. Después de 43 años te das cuenta de que, incluso si tienes todo lo que yo tengo, no eres invencible. Así que de ahora en adelante me cuidaré mucho más", cerró.