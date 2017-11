De La Ghetto y cultivar el reggaetón: Lo que he aportado ha hecho evolucionar al género

Partió como dúo en Arcángel & De la Ghetto, pero Rafael Castillo se desprendió de esa unión para encumbrar una carrera solamente como De La Ghetto. Actualmente se codea con figuras en las primeras filas del avance reggaetonero internacional y cosecha millones de reproducciones en servicios de streaming de audio y video.

Castillo pasó este fin de semana por Chile, en una cruzada fugaz para promocionar sus más recientes colaboraciones, recordar algunos de sus éxitos previos y además conversar con la prensa.

En un intercambio de palabras con Cooperativa, De La Ghetto confesó que nunca llegó a imaginarse el punto en que su carrera se encuentra actualmente, haciendo shows más allá de sus fronteras, con giras promocionales y gestando nuevas colaboraciones.

"Recuerdo hace muchos años atrás cuando comenzó el movimiento, nunca pensé que iba a ser parte de él. Nunca pensé que iba a llegar a grabar con Daddy Yankee o hacer un video con Wisin & Yandel, Héctor el Father o Zion & Lennox", sostuvo Castillo.

Por otro lado, expuso que "desde muy pequeño me ha gustado la música y digo música, desde el rock, la balada pop, música americana, hip hop, dance hall, reggae. Nunca fui fanático solamente del reggaetón. Soy fanático de la música. Pero de la cultura reggaetón como tal, claro que me siento parte de eso. Siento que lo que he aportado ha hecho evolucionar al género".

De La Ghetto está experimentando con distintos estilos urbanos, sobre todo el reggaetón, pero también el trap, un género que últimamente ha sido fuertemente cuestionado por sus letras hipersexualizadas y, a ratos, violenta.

Pero Castillo tiene clara su postura ante los ataques: "si te pones a pensar o preocuparte por los críticos, uno nunca va a hacer nada en la vida. Todo el mundo ha sido criticado, desde Elvis Presley a The Rolling Stones y The Beatles".

Una bomba nuclear

La canción "La Fórmula" es el más reciente hit de De La Ghetto, que debutó a mediados de septiembre pasado. En la composición, el estadounidense sacó a relucir artillería pesada para irrumpir en los rankings, al asociarse con otros estandartes del reggaetón como Chris Jeday, Ozuna y el "big boss" Daddy Yankee.

Se trata de un hit indudablemente: 80,6 millones de vistas en Youtube y más de 20 millones de reproducciones en Spotify, lo garantizan.

Y es algo que, según contó el mismo De La Ghetto, surgió de la nada, compartiendo un día con sus amigos. "Esa colaboración nació hace varios meses atrás, en el estudio de Chris Jeday. Fue una noche que nosotros estábamos escuchando ritmos, improvisando, jugando con las melodías, nació el coro y el intro. Porque primero el tema lo íbamos a hacer solos, sin featuring".

"Después decidimos meter a Ozuna y cuando lo escuchamos dijimos 'guau, esto puede ser más grande de lo que pensábamos'. Cuando estábamos terminando, Yankee llegó al estudio y escuchó la canción, de una dijo 'yo quiero montarme'. Y cómo le íbamos a decir que no a Yankee, él es el jefe", explicó.

"Yankee tiró sus versos, todo lo de él. Se montó y pensamos 'esto es una bomba nuclear lo que tenemos en nuestras manos'. Son tres generaciones diferentes, tres estilos diferentes", puntualizó.

"La Fórmula" funcionó como un adelanto de lo que será "Mi Movimiento", el nuevo disco de De La Ghetto. Un trabajo de se estuvo gestando durante dos años, que contendrá alrededor de 15 canciones y debutará el próximo 18 de enero. Placa que el mismo Castillo describe como "una obra de arte".