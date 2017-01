"Residente": Al reggaeton le falta creatividad, pero al pop y al rock también

Esta semana René Pérez, conocido popularmente como "Residente", voz y alma de Calle 13, presentó su primer tema solista, una apuesta donde el músico se conectó con sus antepasados, en un ejercicio musical, pero también en una nueva forma de experiencia de vida.

Y es que Pérez indagó en su árbol genealógico, visitó una decena de países donde vivieron sus antepasados y realizó un trabajo "arqueológico" que derivó en un libro, una web, un documental y un disco: un viaje que, al menos, por ahora, deja en el olvido a Calle 13.

"Ahora mismo estoy en un proyecto nuevo y es básicamente la misma creatividad que tuve con mi grupo, pero de diferentes formas, quizás con una visión distinta del mundo, ilimitada. Ahora estoy aplicando todo lo que aprendí con Calle 13, tanto de mi hermano como de los viajes. Y en mis shows voy a tocar los temas de antes y los de ahora, se van a ver ambas cosas. No es que no vaya a tocar Latinoamérica. El Calle 13 es mío, es algo que está dentro de mí", explicó en conversación con La Tercera.

"El disco está terminado y sale este 2017. Es el más real que he hecho. Todos mis álbumes son verdaderos y son honestos, pero ahora hay una madurez distinta, y aquí todo lo que suena fue grabado de manera real, en los medio ambientes de las personas que fui conociendo. Me refiero a aldeas en medio de la nada o también en la selva. No es un sampleo. Y eso se siente mucho más chévere", reflexionó.

El reggaeton, el rock y la música urbana

Si bien su estilo siempre fue más ecléctico, amplio y variado, muchos consideraban a Calle 13 una banda más de reggaeton, sin embargo "Residente" cree que las críticas a aquel género como generalidad, no sirven, sino que a cada artista habría que evaluarlo "individualmente".

"El reggaeton lo veo igual que el resto. Pero no es el único al que le falta creatividad. Al pop y el rock también; el pop hasta a veces lo encuentro peor que el reggaeton. Y en realidad no es el género musical, porque puedes hacer un buen reggaeton o puedes hacer una buena canción pop. Amy Winehouse era pop, pero era una genia. Adele hace buena música y es pop. O sea, no es el género, tiene más que ver con los artistas, con lo individual".

"Hay que ser cuidadoso y, además, no llamarle artista a cualquiera", finalizó.