Ricardo Arjona sobre acoso sexual: Una persona que no lo declara a tiempo, se hace un poco cómplice

"Yo me voy a meter en un lío si te contesto esa pregunta", aseguró Ricardo Arjona cuando le consultaron por su visión sobre el acoso sexual en la industria de la entretención. A ello luego añadió que "el que no denuncia, permite".

En conversación con el periódico español El País, Arjona explicó que "tengo una opinión muy personal, me tocó vivirlo de cerca. Tarde o temprano deberá someterse la justicia a la gente que no declara este tipo de cosas a tiempo".

"Estoy diciendo una barbaridad, pero una persona que no lo declara a tiempo, con todo el trauma, con toda la psicología que se menciona, se hace un poco cómplice de lo que el tipo sigue haciendo durante el tiempo que no se habló. Si una mujer fue maltratada y lo denuncia 20 años después es muy tarde", sostuvo.

De ahí que "debería existir una obligación de denunciar el maltrato inmediatamente, no 10 años después. Y esto es una cuestión bastante personal porque todo lo demás es una especulación. El que no denuncia, permite".

A Harvey Weinstein lo describe como "un tipo asqueroso", aunque advirtió que "me parece mucho más respetable un intercambio incluso de dinero antes que de favores".

Aunque, igualmente, postuló que "creo que aceptar una situación como esta por un favor no es tolerable, porque se convierte en cómplice. De 30 mujeres que hicieron esto aceptándole favores a este señor, le quitaron la posibilidad a 100 mujeres que venían en el mismo camino. Lo de él es asqueroso, pero debe de generarse una cultura de denuncia pronta".

ESTABLECER UN EJEMPLO

Y la explicación para toda su visión sobre estos temas la identifica en su hija, Adria, a quien se la ha visto asumiendo distintos roles en series como "True Detective" o películas como "Pacific Rim Uprising".

"A mí me gustaría que mi hija, al primer intento de un tipo proponerle una situación así, tuviera las facultades para pegarle una trompada", señaló Arjona. "En base a mi hija te estoy respondiendo estas preguntas. No me gustaría que mi hija se callara 10 años aunque después ganara el Oscar".

"Yo lo que quiero con mi hija, que es uno de los seres que mas quiero en este planeta, es establecer un ejemplo de lo que me gustaría que pasara con otra gente. Ahí te resumo mi punto de vista", selló.