Ricky Martin: He disfrutado más del éxito de "Despacito" que Luis Fonsi

"Yo no puedo meterme solo en el género del pop, si puedo jugar un poco con el reggaeton", dijo Ricky Martin.

El cantante Ricky Martin acaba de estrenar su nuevo éxito "Fiebre", tras ganar un Grammy Latino por su álbum, "A quien quiera escuchar". La canción vuelve a jugar con el reguetón cuando aún resuenan los ecos de otro hito de la fusión, "Despacito" de su compatriota Luis Fonsi.

"Creo que he disfrutado más que él con su éxito. Lo celebro no solo porque venga de Puerto Rico, sino porque es un buen hombre y un verdadero músico, que ha llevado nuestro idioma a todas partes", aseguró.

El cantante, quien recién estrenó su nuevo éxito "Fiebre" junto al dúo Wisin y Yandel, indicó a la Agencia EFE que "yo no puedo meterme solo en el género del pop, en el que he nacido; si puedo jugar un poco con el reguetón, con el jazz o con el rock. Además, ellos dos son guerreros que siempre están pensando".

No es el único reencuentro, ya que "Fiebre" llega firmado, entre sus 11 compositores (incluido el propio Martin), por la española Beatriz Luengo y el cubano Yotuel Romero (Orishas), que pusieron la firma a muchos de los temas incluidos en el álbum "A quien quiera escuchar".

"Me conocen muy bien, porque todo lo que escriben es muy yo. Con ellos he ganado el Grammy y a ellos se lo dedico", destaca el puertorriqueño, restándole importancia a quienes critican que una sola canción pueda ser fruto de tantas manos.

Su rol como actor

Ricky Martin también se ha dedicado últimamente a la actuación, en la segunda temporada de la serie de televisión "American Crime Story" que recrea el asesinato de Gianni Versace.

"La actuación siempre estuvo ahí. La ola de la música me empujó y no me soltó nunca, pero ahora estoy en un momento de mi vida en el que tengo que volver a ese comienzo, a ese cosquilleo que sentí cuando tenía 15 años", afirmó.

No hay fecha de nuevos proyectos, como tampoco lo hay para su próximo disco. "La grabación de un disco a veces puede durar 3 meses o 3 años. Con el último disco lo hicimos así y ganamos el Grammy, así que algo hicimos bien", señaló.