Robin Thicke fue demandado por violencia intrafamiliar y abuso

El cantante Robin Thicke fue demandado por violencia intrafamiliar y abusos por su ex esposa, la actriz Paula Patton.

Pese a que la pareja se separó definitivamente en 2015, fue recién este jueves que Patton presentó la denuncia en una corte de Los Ángeles. En su declaración, la mujer acusó a la voz de "Blurred Lines" de haberla insultado y golpeado, de haberle confesado infidelidades y de sufrir una adicción a la cocaína.

"Antes del nacimiento de nuestro hijo, me di cuenta de que Robien ocasinalmente tomaba alcohol y fumaba marihuana. Lo hacía abiertamente en frente de la familia y amigos. Durante nuestra relación, también noté que Robin usaba cocaína en fiestas y reuniones sociales", dijo la actriz en su declaración, según el portal People.

En 2009, Paula Patton se enteró que el quiebre entre Thicke y su manager fue producto de la adicción a la cocaína que padecía su marido. Sin embargo, recién en 2013 el cantante le confesó a su esposa que la situación le estaba causando problemas de comportamiento.

"Poco después descubrí que una noche, luego de haberme quedado dormida, Robin tuvo sexo con algunas mujeres en otra habitación. Cuando lo enfrenté admitió que había intentado tener sexo con desconocidas, pero que no lo había logrado por la gran cantidad de cocaína que había consumido", detalló.

Los episodios de infidelidad no cesaron. Tras la edición de los premios MTV VMA de ese mismo año, Patton descubrió a Thicke junto a dos mujeres desnudas en una habitación de hotel.

Violencia física

En abril de 2013, la protagonista de "Warcraft" encontró a su marido dentro de la casa recibiendo un masaje casi íntimo. Luego de reclamarle que la situación era incómoda, Laura Patton se encerró en el baño. "Robin se enojó tanto que interrumpió su masaje y rompió la puerta del baño. Luego ejerció violencia física sobre mí. Me empujó y me pateó", describió la mujer.

El último episodio agresivo que Patton reveló en su declaración fue tras la edición 2013 de Cannes: "empezamos a pelear. Robin me pegó con su puño cerrado en la parte superior de mi cuerpo y luego me tiró al suelo. Cuando me fui de ahí, llamé a su padre y a Craig, uno de sus amigos, para ver si podían intervenir para salvar nuestra relación".

Finalmente, la pareja se separó en 2015 y la custodia de Julian, el hijo que ambos tienen en común, quedó a cargo de Laura Patton.