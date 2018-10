KISS revela las primeras fechas de su última gira mundial

31 de enero de 2019. Esa es la primera fecha de lo que será la gira de despedida de los escenarios de KISS luego de más de 40 años de carrera.

El conjunto estadounidense partirá ese día en Vancouver, Canadá, un periplo que prometió al menos 12 mees de shows bajo el título "End of the Road World Tour".

El cuarteto se desplazará por Norteamérica hasta mediados de abril para luego el 27 de mayo partir en Leipzig, Alemania, el recorrido por Europa hasta mediados de julio de 2019. Desde ahí, se espera que la gira llegue a otros lugares, como Sudamérica.

"Esta será la última celebración para quienes nos han visto y una última chance para aquellos que aún no lo han hecho", afirmaron en septiembre pasado.

After 45 years of rocking the world it all comes down to this. Our final tour ever.

The KISS #EndOfTheRoad World Tour presale begins tomorrow at 10am local. For dates, ticket & VIP info visit https://t.co/30hEXotp1I pic.twitter.com/mfHxMuhKya