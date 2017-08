Músicos celebran los 30 años de "Hysteria" de Def Leppard

El próximo 30 de septiembre en el Estadio Monumental, Def Leppard celebrará los 30 años de su exitoso disco "Hysteria" en el marco del festival Stgo Rock City que también tendrá música el 29 del mismo mes.

"Hysteria" es uno de los discos fundamentales de Def Leppard, que marcó toda una época y cuyas canciones todavía suenan en todas partes del mundo y su show en vivo sigue estando entre los mejores de la primera línea de la industria.

Stgo Rock City, además tendrá a Guns N Roses y The Who más los debutantes en Chile, Tyler Bryant & The Shakedown, el viernes 29; y Aerosmith y Def Leppard junto a L.A.Guns y Marky Ramone el sábado 30.

Revisa acá los saludos que algunas bandas y músicos les han enviado a Def Leppard por los 30 años de su "Hysteria":