"The Dark Side of the Sur" se consolida como la gira musical del invierno en Aysén

Por segundo año consecutivo el inicio del invierno aysenino estará marcado por The Dark Side of the Sur, organizado por la agrupación cultural Malotún Ortiga, que repite este ciclo de presentaciones musicales acústicas.

A diferencia de la primera edición, esta vez las bandas saldrán del Centro Cultural Coyhaique para llevar las tocatas a Puerto Aysén, Chile Chico y a una de las poblaciones de la capital regional.

"Este tipo de iniciativas apuntan a la descentralización, cómo nosotros ampliamos la cobertura de las iniciativas para que pueda acceder la ciudadanía", afirmó Verónica Ibieta, directora de Malotún Ortiga.

Una de las bandas que se presentará es Jaruki, que según Víctor Cabrera, director del evento, "están haciendo la promoción de su disco doble, decidieron sumarse a esta propuesta y repetirse el plato, pero esta vez fuera de Coyhaique y vamos a Puerto Aysén, tienen seguidores y han tocado allá antes".

Además Lobos Marinos, que ha tenido una trayectoria explosiva, consiguieron "seguidores y arrastre, sacaron su disco el año pasado y fueron al Rockódromo en el verano y ahora viene a repasar el formato acústico".

The Dark Side of the Sur es un ciclo de conciertos, que además "saca a las bandas de los bares, los pone en un espacio íntimo y poder conversar y escudriñar en su propia historia (...) que la gente pueda comprender de dónde nacen las canciones", explicó Marco Canto, animador del evento.

Los conciertos son este sábado a las 18:00 en el colegio Sagrada Familia de Puerto Aysén donde se presentará Jaruki, mientras que el 26 de este mes tocará Lobos Marinos en la Casa de la Cultura de Chile Chico a las 20:00 horas, para cerrar el ciclo el 2 de junio en la junta de vecinos El Mirador, de Coyhaique a las 18:00 horas.

Las entradas son liberadas, con cupos limitados y se pueden realizar las reservadas en los lugares de las tocatas o en malotun.cl.