Roger Waters cede canciones para documental producido por Benjamín Vicuña

"The Freedon Theatre" es el título del documental que el chileno Benjamín Vicuña produce y narra acerca de un grupo de refugiados en Palestina, y que contará con dos canciones de Roger Waters, cedidas por el propio músico.

El documental muestra cómo un grupo de actores que se encuentran en Palestina ensayan una obra e intentan estrenarla en Nueva York, de acuerdo a La Tercera. Se registró en Yenín, ciudad palestina en la zona norte de Cisjordania.

"The Freedon Theatre" fue dirigido por Jaime Villarroel, quien le envió un adelanto al ex Pink Floyd. La respuesta fue positiva e incluso, tras algunas reuniones, Waters cedió "Perfect sense II" (de su álbum "Amused to Death" de 1992) y "Part of Me Died" (parte de "Is This the Life We Really Want?", lanzado en 2017).

"Es un espaldarazo tremendo de un genio de la música y no solo de la música, también de la política. Es un tipo muy relevante, inteligente, sensible. Su espaldarazo artístico, por supuesto, que le da una dimensión muy importante al proyecto", dijo el actor a LT.

La película está en postproducción y se espera que en 2019 recorra diversos festivales. "Son personas resilientes que aparecen, que emocionan y son inspiradoras para cualquiera en el mundo. Ellos viven esta problemática que existe, y que está de alguna forma silenciada, porque todos nos hacemos los locos. Es de una injusticia gigantesca", afirmó el actor sobre la temática del documental.

Waters es uno de los músicos que apoya la causa palestina. De hecho, ha tenido conflictos con otros artistas que no se han unido al boicot contra Israel, con la idea de no programar conciertos en ese territorio.