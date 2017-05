Shakira anunció fecha de lanzamiento de nuevo disco

La cantante colombiana Shakira anunció este viernes la fecha de lanzamiento de su nuevo material de estudio. Tras días de especulaciones, finalmente la artista confirmó que su próximo disco verá la luz el próximo 26 de mayo.

Inspirado en la popular leyenda cafetera, "El Dorado" será el onceavo álbum en la carrera de la intérprete. La noticia la dio a conocer a través de redes sociales, donde realizó un particular actividad con sus seguidores: envió 64 imágenes diferentes a fanáticos, quienes debían publicarlas y unirlas, conformando así la portada del CD.

Son 13 las canciones que componen esta entrega, donde destacan las colaboraciones con Maluma en "Chantaje", con Nicky Jam en "Perro Infiel", en "La Bicicleta" junto a Carlos Vives y el dúo con Prince Royce para "Deja Vu".

El sencillo "Me enamoré", tema dedicado a su pareja Gerard Piqué, ya cuenta con videoclip, el cual será estrenado durante los próximos días.

11 de May de 2017

Good work! You unlocked the full "El Dorado" tracklisting. More treasures coming tomorrow... ShakHQ #ShakiraElDorado pic.twitter.com/wdAppLzAXC