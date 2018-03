Cambio en lineup de festival de k-pop desata quejas de fans

El festival de k-pop Music Bank Chile anunció a Taemin como reemplazo de la banda CNBlue en el cartel de su segunda edición en el país, a realizarse el 23 de marzo en el Movistar Arena, causando reclamos de parte de ambas fanaticadas.

CNBlue canceló todas sus actividades venideras a fines de enero, incluyendo la presentación en Chile, ante la entrada de Yonghwa al servicio militar en marzo, tras haber sido acusado de falsificar un título universitario.

A tres semanas del festival, la productora del evento, T4F+Bizarro, no dio mayores explicaciones ni habilitó reembolsos a los "Boice" (fans de la banda), pero sí anunciaron al bailarín principal y vocalista de SHINee, Taemin, como la última adición al lineup.

Los reclamos de los "Shawols" (fans del artista y su banda) no se hizo esperar, pues fuera de que la noticia llega con poco tiempo de anticipación, las entradas que quedan a la venta en Puntoticket son de la cancha "Music Bank Fan", a un valor de $175.000 con recargo.

Las fanaticadas de ambos artistas se han tomado grupos de reventa en Facebook rematando y buscando tickets a menor precio para ver al solista, que llega a Chile por primera vez con tres álbumes bajo el brazo, incluido "Move", lanzado el 2017.

Twitter también está lleno de reclamos, con "Taemin" siendo trending topic en el país desde la mañana de este viernes.

El resto del lineup consiste de los grupos B.A.P, VIXX, TWICE, WANNA ONE Y SF9, que se sumaron al evento a pocos días de que llegaran los primeros indicios de la baja de CNBlue.

Estas son algunas de las reacciones:

me da risa porque leo a varias decir "pero cantara 3 canciones" LOCO ES TAEMIN NO ME IMPORTA SI CANTA UNA O TRES CANCIONES PORQUE ES TAEMIN.