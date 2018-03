Cooperativa transmitirá show de James Blunt en Arena Monticello

Este jueves a partir de las 21:50 horas, Cooperativa transmitirá el concierto que el británico James Blunt realizará en el Gran Arena Monticello donde presentará su última producción "The Afterlove".

El cantautor, intérprete de "You're beatiful", regresa al país de la mano de su gira The Afterlove Tour, con la que no solo repasa su más reciente trabajo, sino que canciones de su exitosa trayectoria como "Goodbye my lover", "1973" y "Stay the night".

La presentación de este jueves en Gran Arena Monticello no es la única que Blunt tiene agendada en el país, el músico también se presentará este viernes en el Teatro Caupolicán.

Aún quedan entradas disponibles para ambos conciertos, a la venta a través del sistema Ticketek y en las boleterías del Monticello y del Caupolicán, respectivamente.