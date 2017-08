Culture Club agendó su debut en Chile para noviembre

El grupo británico Culture Club anunció su primer concierto en Chile para el próximo 25 de noviembre en el Gran Arena Monticello.

La banda se presentará con su formación original, donde se incluyen el icónico Boy George en voz, Roy Hay en guitarra, Mikey Craig en bajo y Jon Moss en la batería.

El cuarteto volvió a reunirse en 2014, cuando anunciaron que estaban trabajando en un nuevo disco llamado "Tribes" en España. Pese a que el álbum nunca logró concretarse, si pudieron realizar una mini gira por Europa.

El año pasado se lanzaron con un desafío más grande y se embarcaron en una serie de presentaciones por el mundo, incluyendo Estados Unidos, Australia y Japón.

Es esta misma gira la que los traerá por primera vez a Chile, donde mostrararán gran parte de sus clásicos como "Karma Chameleon" o "Do you really want to hurt me".